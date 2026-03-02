«И бюстгалтер не найти»: в парке Лыткарина нашли снежную бабу с аномалией

В подмосковном Лыткарине зима в этом году запомнится не только снегопадами, но и произведением искусства, которое местные жители теперь обсуждают в соцсетях. Как пишет REGIONS , лесопарке «Волкуша» появилась снежная баба, чья анатомия вызвала у прохожих сначала недоверие, а потом и приступы смеха. У скульптуры обнаружилось три груди, причем расположенных не в ряд, а вертикально.

Автор творения решил не ограничиваться стандартными формами и подошел к лепке с явной фантазией. Как отмечают очевидцы, необычный персонаж привлек внимание всех, кто проходил мимо. Одни доставали телефоны, чтобы сделать фото, другие пытались угадать, какой посыл хотел донести скульптор. Версии разошлись: от концептуального арт-объекта до просто шутки местных студентов.

В социальных сетях новость разлетелась мгновенно. Комментарии посыпались один остроумнее другого. Но многие сошлись во мнении, что «человек подошел к вопросу создания явно с душой».

«Бедная снежная женщина. На такую грудь бюстгалтер и не найти. От такого стресса у нее на голове и волосы все выпали».

Но одной скульптурой дело не ограничилось. Рядом с трехгрудой дамой неизвестный творец разместил целую компанию: гигантского голубя, который теперь выглядит как памятник всем городским птицам, и бородатого викинга. Последний, судя по виду, случайно забрел в подмосковные леса из другого измерения, но органично вписался в пейзаж.

Погода в Лыткарине сейчас располагает к экспериментам — снег липкий, мороз бодрит. Видимо, именно это вдохновило автора на создание необычных фигур. Кстати, в «Волкуше» это уже не первый случай арт-объектов из снега. Ранее здесь замечали бюст Николая Гоголя. Кто стоит за творчеством, остается загадкой. Местные жители строят догадки: от студентов-медиков, явно знакомых с анатомией, до пенсионеров с отличным чувством юмора.

