«И любим, и ненавидим»: жители Абхазии откровенно рассказали, как относятся к россиянам

С началом нового курортного сезона жители Абхазии поделились своими мыслями о гостях из России. Их мнение приводит портал «АБН24».

С одной стороны, без российских туристов республика просто не выживет — для тысяч семей это основной источник дохода. Местные жители искренне благодарны России за поддержку и в высокий сезон стараются окружить приезжих заботой. Но, с другой стороны, поведение некоторых гостей вызывает раздражение и даже обиду.

Главная претензия — неуважение к традициям. Абхазское общество остается патриархальным, здесь трепетно относятся к старшим и национальным символам. Когда туристы ведут себя грубо, высокомерно или игнорируют местные обычаи, это создает напряжение.

Не меньше возмущает и отношение к природе: абхазы считают свою землю святыней, а потому горы мусора, оставленные после пикников, воспринимают как личное оскорбление.

Экономические противоречия тоже дают о себе знать. Многие туристы хотят получать высокий уровень сервиса, но при этом готовы платить минимальные деньги. Бывает и хуже: некоторые отдыхающие уходят из кафе, не рассчитавшись. Это подрывает доверие и портит репутацию всех гостей.

Отдельная боль — опасения по поводу земли. Местные жители боятся, что состоятельные россияне начнут скупать участки под дачи и коттеджи. Для абхазов земля — это память предков, и они не хотят, чтобы их родина превратилась в большую российскую дачу.

В итоге отношение к туристам остается двойственным. Их любят за деньги, которые они привозят, но хотят, чтобы гости помнили: Абхазия — это дом, и здесь действуют свои правила и ценности.

Ранее супруги из Удмуртии отсудили деньги у турфирмы, не оплатившей отель в Абхазии.