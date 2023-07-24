«И никто не обратил внимания»: у Минобороны украли более километра дорогостоящего кабеля

В Москве неизвестные отрезали и украли более километра дорогостоящего кабеля, который принадлежал Минобороны, сообщает Baza.

По данным издания, цена за метр такого оборудования доходит до пяти тысяч рублей, а общая сумма ущерба превысила пять миллионов. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Пропажу кабеля заметил сотрудник министерства совместно с представителем «Воентелекома» во время сбоя. Тогда они решили проверить объект электрической связи на востоке столицы. На месте выяснилось, что отсутствует участок оборудования длиной в более чем километр.

«Вы видели, сколько медяшка нынче стоит. Крупно повезло копателям этим»; «Подождите, это же целый километр. Как километр кабеля утащить быстро, чтобы еще и никто не обратил внимания»; «Нужно срочно создавать новое министерство по обороне Министерства обороны, а то теперь Минобороны без связей», — посмеялись россияне в комментариях.

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