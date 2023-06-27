«На опыте»: глава Росгвардии сдал заначку жене во время попытки мятежа

Глава Росгвардии Виктор Золотов во время вооруженного мятежа отдал заначку жене, о чем рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, в момент начала событий он находился с сыновьями и внуком, которые также служат в ведомстве. Золотов объяснил, что «все было понятно, и весь личный состав был готов стоять насмерть», если того потребует ситуация. Поэтому мужская часть семьи главы Росгвардии открыла женам тайну о спрятанных деньгах.

«Отдал ключи от квартиры, где деньги лежат»; «А у кого-то заначки еще имеются?»; «Приятно, что Золотов находит силы шутить после военного мятежа. Офицер»; «Прошаренный, видать. На опыте», — посмеялись россияне в комментариях.

Виктор Золотов также добавил, что позже «все ребята пожалели» о своем сиюминутном порыве.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что устал от постоянной путаницы и готов взять фамилию жены.