«И ноги отрывало, и лица разносило»: молодой разведчик спасал солдат на передовой, пока не погиб от разрывной пули

Ярослав Пономаренко был обычным парнем из Новосибирской области: любил кататься на лыжах, играл на гитаре и всей душой любил Родину. Он выбрал для себя жизнь военного, и к 24-ем годам успел подготовить три выпуска ребят-срочников, которые с уважением вспоминают своего лейтенанта.

С первых дней спецоперации Ярослав был на фронте. Будучи разведчиком, он выдвигался на самые опасные позиции и всегда сильно рисковал. Солдат погиб спустя две недели после начала спецоперации. Как вспоминает мать бойца Инна Зайцева, она почти ничего не знала о работе сына. Лишь на похоронах сослуживцы ей рассказали, как все было на самом деле.

«Они говорили страшные вещи о том, что и как там происходит. Это было начало СВО. Медиков на том направлении было мало, но Ярик отлично справлялся и сам, спасая парней», — отмечает Инна Ивановна, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Солдаты рассказывали матери погибшего офицера, что в первые выходы разведгруппы Ярослава «за ленточку» некоторые ребята погибали. Состав группы постоянно менялся, но все говорили, что командир Пономаренко сильный и отважный, продолжает Зайцева. Раненых он не бросал.

«У ребят там и ноги отрывало, и лица разносило. Ярик сам перевязывал товарищей, чем было. Я звонила прапорщику в его воинскую часть, и она говорила мне: «Вы не переживайте, я хорошо его научила медицине». Я думаю, что мой ребенок насмотрелся там выше крыши», — признает мать бойца.

Пономаренко погиб от разрывной пули в Киевской области и был награжден орденом Мужества посмертно. В его родной школе в городе Искитиме повесили мемориальную доску, а еще поставили парту героя в его честь, чтобы молодое поколение помнило славного выпускника и знало его в лицо.

«Я верю своему сыну и убеждена, что Россия сделала правильно, что начала спецоперацию первой, иначе были бы бои на нашей территории», — резюмирует Инна.

Полную историю разведчика Ярослава Пономаренко читайте здесь.