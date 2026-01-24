«И так мозгов нет»: депутат Милонов призвал сажать в тюрьму организаторов тренда «денежные ворота»

В Государственной думе РФ раскритиковали новый распространившийся среди россиян тренд для заработка, который прозвали «денежные ворота». Его суть заключается в том, что человек ложится на спину и раздвигает ноги, после чего ему по промежности наносят удары пачкой денег.

В интервью «Газете.Ru», депутат Госдумы Виталий Милонов назвал эту практику «издевательством над россиянами» и заявил, что организаторы таких действ цинично пользуются слабоумными гражданами.

«И так мозгов нет, так еще и по голове деньгами бьют», — сказал парламентарий.

Он предложил жесткие меры: ограничить свободу передвижения для организаторов таких трендов. Самих участников, по его мнению, стоит отправить в психиатрические лечебницы.

С критикой тенденции также выступил заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Он посоветовал гражданам не тратить деньги и время на сомнительные тренинги и марафоны, а вложить эти ресурсы в нормальный спорт или повышение квалификации.

