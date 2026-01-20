«Пингвин-нигилист идет к горам»: как птица замотивировала миллионы мужчин по всему миру

В социальных сетях набирает невероятную популярность видео, на котором пингвин покидает свою колонию и в одиночку направляется в сторону отдаленных гор.

Миллионы просмотров собирают короткие ролики, где пользователи называют птицу «нигилистом» и проводят параллели между ее поведением и человеческим стремлением к чему-то большему.

На кадрах, которые легли в основу тренда, видно, как пингвин отделяется от стаи и, вопреки инстинктам, отправляется в опасное одиночное путешествие. Закадровый голос размышляет о причинах такого поведения, задавая риторические вопросы.

Пользователи начали создавать сотни видео, в которых называют поступок пингвина вдохновляющим примером мужества и решительности. В комментариях многие пишут, что узнают в этой птице себя, восхищаясь ее «неукротимым духом».

Оригинальные кадры были взяты из документального фильма известного режиссера Вернера Херцога «Встречи на краю света», вышедшего в 2007 году. Именно его голос звучит в закадровом комментарии.

В одной из сцен своего путешествия в Антарктиду Херцог рассуждал о случаях своеобразного «безумия» среди пингвинов и заснял этого конкретного представителя. Режиссер приводит слова местного ученого, который утверждает, что даже если такую птицу вернуть обратно в колонию, она все равно вновь пойдет по своему пути — к горам.

