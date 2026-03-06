И в щи, и в бочку: названы сорта капусты, которые лучше всего подходят для Подмосковья

Капуста на подмосковных грядках — культура привычная, но коварная. Переменчивая погода, прохладная весна и капризное лето способны оставить дачника без хрустящих кочанов, если подойти к выбору сортов спустя рукава. Корреспондент REGIONS выяснил у садовода Екатерины Рассадиной, какие семена гарантируют урожай даже в непростых условиях средней полосы и почему опытные огородники никогда не сажают только один сорт.

Главный секрет капустного изобилия прост до смешного: на одной грядке должны уживаться как минимум две культуры — ранняя и поздняя. Первая пойдет на летние щи и салаты, вторая отправится в погреб ждать своего часа для квашения и долгого хранения.

«Если посадить только один сорт, можно остаться либо без раннего урожая, либо без капусты на зиму. Поэтому я всегда советую дачникам сочетать ранние и поздние сорта», — рассказала садовод.

Среди раннеспелых претендентов на место под солнцем эксперт выделяет проверенную временем «Июньскую». Эта капуста созревает быстро — через два-три месяца после высадки — и радует аккуратными кочанами. Садовод называет ее одной из самых надежных для средней полосы. Конкуренцию ей составляет «Казачок»: сорт устойчив к болезням и температурным качелям, а кочаны вырастают плотными и сочными. Для любителей нежного вкуса в салатах подойдет «Дитмаршер Фрюер» — ранний вариант с мягкими листьями.

С поздними сортами стратегия иная. Здесь главное — дождаться, когда кочаны наберут силу и плотность, чтобы потом радовать семью квашеной капустой всю зиму. Бесспорный лидер подмосковных участков — «Московская поздняя».

Еще один ветеран капустных грядок — «Амагер 611». Его плотная структура позволяет храниться чуть ли не до следующего урожая. Универсальным солдатом садовод называет сорт «Слава»: он хорош и в свежем виде, и в засолке, а кочаны получаются сочными и хрустящими.

Впрочем, даже самые элитные семена не спасут, если махнуть рукой на агротехнику. Капуста, напоминает эксперт, любит плодородную почву, регулярный полив и много солнца. При выполнении этих условий подмосковные грядки способны дать фору южным плантациям.

