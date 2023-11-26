И врач, и учитель и аниматор: почему мама — это самая сложная профессия

26 ноября во всем мире отмечается День матери — третий по узнаваемости в России праздник. Однако быть мамой не всегда легко и весело, ведь данный статус накладывает на женщин еще и огромную ответственность.

Телесный психолог Катерина Алексеева рассказала нам, почему быть мамой — крайне сложная задача.

«Во-первых, от психического самочувствия мамы зависит и психическое состояние ее детей. Ребенок — это зеркало, которое отражает маму. Поэтому, мама должна уметь заботится о себе, чтобы и ребенок научился», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Каждая мама, добавила специалист, это по-своему врач, ведь ей приходится учиться разбираться в заболеваниях и не паниковать, когда ребенок сталкивается с недугами. Она же — еще и учитель, так как необходимо проверять домашние задания, и немного аниматор, умеющий развлечь малыша или занять его полезными занятиями.

«Мама — непростая профессия, хоть и самая приятная и благодарная. Нередко женщины сталкиваются с послеродовой депрессией. В этих условиях нужно еще и контролировать себя, не срываться на ребенка, из-за чего некоторые ответственные женщины даже обращаются к психологам», — сообщила Алексеева.

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