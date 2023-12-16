ICTV: третий украинский дальнобойщик умер в очереди на границе с Польшей

Как передает телеканал ICTV, в очереди на границе с Польшей внезапно стало плохо еще одному украинскому водителю большегруза.

Со слов журналистов, мужчина не выдержал многодневного стояния в очереди на КПП «Корчева» и скончался от сердечной недостаточности в своем автомобиле.

«Украинскому дальнобойщику стало плохо в очереди перед пунктом пропуска "Корчева" со стороны Польши. <...> Наши источники сообщают, что водитель умер», — говорится в сообщении телеканала.

К слову, это уже третий украинский водитель фуры, скончавшийся на польской границе при попытке въехать на Украины со стороны ЕС.

Около месяца назад польские перевозчики блокируют границу с Украиной, не пропуская украинских дальнобойщиков. Ранее сообщали, что польские производители сельскохозяйственной продукции потребовали ввести запрет на ввоз сахара с территории Украины.

Стоит отметить, что сразу после объявления блокировки границы Польши с Украиной перевозчиками, к акции протеста присоединились польские фермеры.