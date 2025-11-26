«Идет охота за технарями»: Чернышенко заявил о борьбе стран НАТО за ветеранов СВО
Дмитрий Чернышенко заявил о конкуренции за ветеранов СВО среди стран НАТО
Фото: [Андрей Воробьев обсудил продукты цифровизации на выставке-форуме «Россия»/Медиасток.рф]
Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил об обострившейся глобальной конкуренции за ветеранов СВО с инженерным образованием. Чиновник призвал российские научные проекты активнее привлекать таких специалистов, пока их не переманили зарубежные конкуренты. Об этом сообщает ТАСС.
Выступая на Конгрессе молодых ученых в Сириусе, Чернышенко отметил, что страны НАТО ведут настоящую охоту за российскими «технарями», прошедшими через боевые действия. По его словам, их уникальный практический опыт способен придать научным разработкам предметный смысл и вывести технологическую науку на новый уровень.
Чернышенко подчеркнул, что для успешной интеграции ветеранов в технологические проекты потребуется организация дополнительного обучения. Власти намерены создать условия, чтобы ценные кадры с фронтовым опытом реализовывали свой потенциал внутри страны, а не за ее пределами, укрепляя технологический суверенитет России.
Ранее в Дубне создали уникальную методику реабилитации ветеранов через практическую стрельбу.