«Идет охота за технарями»: Чернышенко заявил о борьбе стран НАТО за ветеранов СВО

Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко заявил об обострившейся глобальной конкуренции за ветеранов СВО с инженерным образованием. Чиновник призвал российские научные проекты активнее привлекать таких специалистов, пока их не переманили зарубежные конкуренты. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на Конгрессе молодых ученых в Сириусе, Чернышенко отметил, что страны НАТО ведут настоящую охоту за российскими «технарями», прошедшими через боевые действия. По его словам, их уникальный практический опыт способен придать научным разработкам предметный смысл и вывести технологическую науку на новый уровень.

Чернышенко подчеркнул, что для успешной интеграции ветеранов в технологические проекты потребуется организация дополнительного обучения. Власти намерены создать условия, чтобы ценные кадры с фронтовым опытом реализовывали свой потенциал внутри страны, а не за ее пределами, укрепляя технологический суверенитет России.

Ранее в Дубне создали уникальную методику реабилитации ветеранов через практическую стрельбу.