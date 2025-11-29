«Идет перехват!»: силы ПВО вступили в борьбу за небо над Волгоградом с беспилотниками

Над Волгоградом в ночь на 29 ноября работают средства противовоздушной обороны. Жители сообщили о не менее чем восьми громких хлопках в центральных и северных районах города. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Сообщения о взрывах также поступают из Волжского. По словам очевидцев, несколько беспилотников уже сбиты. Атака продолжается свыше часа, сообщили местные жители.

Официальных данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Ранее стало известно о последствиях атак беспилотников в Ростовской области. В Таганроге повреждены жилой дом и крыша общежития техникума, пострадавших нет, сообщали местные власти.

Также около десяти взрывов было зафиксировано в пригородах Краснодара. По предварительным данным, средства ПВО работали по украинским дронам. На одном из промышленных предприятий возникло возгорание площадью 250 кв. м, сообщили региональные службы.

