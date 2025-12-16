Идет следствие: Мишонова пообещала помощь пострадавшим от рук школьника в Одинцове
Фото: [Брифинг уполномоченного по правам ребенка в Московской области/Медиасток.рф]
Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова заверила, что всем пострадавшим от нападения — как детям, так и взрослым — будет оказана необходимая помощь и всесторонняя поддержка. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Как пишет ТАСС, инцидент произошел в общеобразовательной школе в поселке Горки-2, где ученик ранил ножом нескольких человек и убил одного ребенка. Количество пострадавших уточняется.
«К нашему великому горю в школе погиб ребенок, ученик четвертого класса. Есть раненые», — написала Мишонова.
На месте происшествия работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства. Мотивы произошедшего преступления выясняет следствие.
