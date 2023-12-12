«Идите туда, где страшно»: как начать новую жизнь с Нового года

Многие дают себе обещание начать новую жизнь с Нового года, однако когда этого сделать не удается, вместо жизни с «чистого листа» человек получает депрессию. Психологи уверены, что «перезагрузиться» часто помогает творчество.

Как раскрыть свой потенциал и где искать вдохновения, рассказала поэтесса, основатель проекта «Рави пишет» Татьяна Равилова.

Надо просто начать

По ее словам, самое сложное — это просто начать что-то делать, ведь придется выходить из зоны комфорта.

«На этом этапе важно прислушаться к себе, копнуть вглубь, почувствовать, чего вам не хватает, и что хотелось бы сделать. Попробуйте осознать, какой стереотип или страх мешают вам выйти из зоны комфорта и начать искать, и пробовать новое», — рассказала Равилова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Страшно? Так и должно быть!

Поэтесса убеждена, что сегодняшний мир дает множество возможностей всем, кто хочет развиваться.

«Не прячьтесь за ярлыками «после тридцати уже поздно», «где родился, там и пригодился», «на кого выучился, тем и работай». Слушайте свое сердце, если оно подсказывает, что вы живете не свою жизнь — смело шагайте из зоны комфорта и идите туда, где страшно», — пояснила Равилова.

Фото: [ Алексей Мальгавко/РИА Новости ]

По ее мнению, все мы несем груз обид, разочарований и недовольства жизнью, но те, кто рискнут и попробуют направить разрушительную негативную энергию на созидательные процессы, выразить свои чувства и мысли в стихах, прозе, музыке или на холсте, почувствуют, что их жизнь меняется к лучшему.

Здесь и сейчас

«Позвольте себе делать, говорить, думать и смотреть то, что хочется вам, а не то, что рекомендуют близкие, начальство, реклама или социальные сети. Пусть вас не заботит отсутствие навыка, образования, знаний в выбранном вами направлении. А источники вдохновения — они повсюду. И самое главное — не ждите понедельника, 1 января, особенных условий — начинайте творить прямо сейчас. Ведь если все время чего-то ждать, то совершенно точно ничего не получится», — заключила собеседница издания.

Ранее психолог рассказал, почему с возрастом люди перестают любить Новый год.