«Идите задом»: ясновидящая рассказала, как нейтрализовать действие плохих примет

Человечество веками изучает окружающий мир. Наши предки накопили колоссальный опыт, который дошел до нас в виде традиций и примет. Кто-то может посмеиваться над суевериями, но рано или поздно даже самые отчаянные скептики после череды неудач убеждаются, что черной полосе предшествовал какой-то знак.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, какие приметы, предупреждающие о неудачах, всегда работают. По ее словам, таковых множество, и все они несут в себе предостережения свыше.

«Самая известная примета — это черный кот, перебежавший дорогу. Примета действительно работает и предупреждает о неудачах. Однако от черных котов есть противоядие — просто пройдите этот участок дороги, пятясь задом и держась за пуговицу. То же самое можно сделать, если вам перешли дорогу с пустым ведром, ведь это также считается плохой приметой», — рассказала Алиева интернет-изданию. «Подмосковье сегодня».

Надели вещь наизнанку — ждите конфликтов и даже драки, рассыпали соль — готовьтесь к ссоре, продолжила ясновидящая. Но последнюю примету можно нейтрализовать, если на просыпанную соль насыпать сахар или положить конфету и пару минут подождать.

«Ни в коем случае нельзя выбрасывать хлеб. К этому продукту испокон веков относились с любовью и уважением. Если вы случайно уронили кусочек хлеба, то нужно его бережно поднять и отдать птицам. Разбитое зеркало предвещает неприятности, конфликты, ссоры. Если зеркало разбилось, положите его в черный мешок и выбросите, ни в коем случае не смотрите в осколки», — добавила экстрасенс.

Лопнуло колесо — отложите поездку, иначе проблем в дороге не избежать, посоветовала Алиева. А ворона, которая каркает около вашего окна, предупреждает о неприятностях. Ее нужно либо прогнать, либо прочитать молитву.

«Внезапно завыла собака, причем надрывно, как будто плачет — это к смерти. Раньше, в старину, в гроб к покойнику клали топор, чтобы отсечь смерть, чтобы она больше ни за кем не пришла», — рассказала ясновидящая.

Возвращаться за забытой вещью тоже очень плохая примета. Вернувшись домой, обязательно скорчите рожицу либо покажите фигу в зеркало, и тогда неприятности обойдут вас стороной. Если увидели паука в доме, который ползет вниз, то это к неприятностям, а если вверх — к удаче. Закрывать рот при зевании — это не только привычка воспитанного человека. Так наши предки не давали проникнуть в открытый рот негативу. Верить или нет — каждый решает сам, но относиться к опыту наших предков стоит с уважением, заключила собеседница издания.

Ранее ясновидящая Алиева рассказала, почему делать селфи в зеркале смертельно опасно.