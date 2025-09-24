«Иду за хлебом — встречаю Харламова»: жители подмосковного поселка случайно забрели на съемки комедии

Тихий вечер в подмосковном поселке Деденево превратился в шоу для местных жителей. Обычный поход за хлебом обернулся встречей со звездой российского юмора — на улицах появился Гарик Харламов в ярком зеленом костюме, сообщает издание REGIONS.

В Деденево начались съемки комедийного фильма «Я призрак», где Харламов играет одну из главных ролей. По сюжету картины, комик перевоплотится в мошенника Пашу Ветерка, который получает уникальный шанс вернуться из загробного мира на 48 часов, чтобы исправить серьезную ошибку прошлого: вернуть деньги обманутому им полицейскому Леше. Дуэту предстоит пройти через настоящие приключения — от цыганского табора до аферистских кругов, пытаясь навести порядок в собственной истории.

Харламов, по словам очевидцев, оказался не просто звездой на площадке, а душевным и общительным человеком. Он с радостью фотографировался с прохожими, шутил, интересовался жизнью поселка и успел пообщаться с местными.

«Вот так и живешь в Деденево, думаешь, ничего интересного не бывает. А тут идешь за хлебом, и вдруг — снимают кино с Харламовым», — делятся впечатлениями местные жители.

Уже появились шутки, что Деденево теперь может претендовать на статус новой столицы российской комедии. Съемки продолжаются, а у жителей появилась уникальная история из разряда «а вот у нас в поселке».

Ранее сообщалось, что комика и актера Гарика Харламова обязали заплатить по иску к его ресторану.