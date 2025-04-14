Иеромонах Феодорит перечислил правила поведения на неделе перед Пасхой

С сегодняшнего дня для православных христиан начинается Страстная седмица, то есть завершающая неделя Великого поста, предваряющая наступление Пасхи. По словам иеромонаха Феодорита, Страстную седмицу, как и весь пост, православные должны посвящать молитве. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Он добавил, что прежде всего необходимо усилить молитву, а также желательно быть на всех службах.

По мнению иеромонаха, в первую очередь человек должен усилить молитвенный подвиг. Желательно быть на тех службах, на которые православный христианин сможет пойти, так как каждая из них несет особый смысл. Кроме того, еще раз необходимо задуматься о Страстях Христовых, о том, какое отношение мы ко всему этому имеем, где наше место.

Он подчеркнул, что ограничения в последнюю неделю перед Пасхой те же самые, что и во время всего поста. По пищевому уставу в первые три дня положено сухоедение, в богатый на богослужения Великий четверг разрешается вкушение пищи с растительным маслом и малым объемом вина, в Великую пятницу предписан строжайший пост без еды и питья, а в субботу допускаются фрукты, овощи и «одна красовуля вина».

Ранее эксперт Лялина определила признаки качественного пасхального кулича.