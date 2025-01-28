Иеромонах пояснил, могут ли верующие смотреть ужасы, фантастику и телепрограммы

По словам иеромонаха Сергея Сеньчукова, православным верующим напрямую не запрещается чтение и просмотр художественных книг и фильмов любого жанра, а также телепередач. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что при потреблении любого контента православные должны отдавать себе отчет, для чего они это делают – во избежание греха «сотворения себе кумира».

По мнению иеромонаха, в потреблении контента, противоречащего христианскому учению, нет ничего страшного, если человек воспринимает это в качестве искусства.

Он подчеркнул, что запрета на телевидение для верующих быть не может в принципе, так как во время написания Библии телевизоров не существовало.

Ранее он заявил, что что завешивание зеркал в доме умершего не имеет отношения к православию.