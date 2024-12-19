Иеромонах Сеньчуков пояснил, почему загадывание желаний на Новый год и Рождество является греховным

Загадывание желаний на Новый год является хорошо известной многим гражданам РФ традицией, которая корнями уходит в советское прошлое, а то и дальше в историю. По словам иеромонаха Сергея Сеньчукова, практика загадывания желаний имеет языческие корни, поэтому лучше православным прийти в храм на специальный новогодний молебен и помолиться за благополучие в будущем году. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что с точки зрения православного христианства загадывание желания является суеверием, которое никакого отношения к церкви не имеет. Однако если верующий загадывает желание на Новый год в формате шутки или игры, то ничего страшного в этом нет.

По мнению священнослужителя, в целом церковь не отрицает гражданский Новый год и проводит специальный новогодний молебен, обычно накануне 31 декабря.

Ранее психолог Таранова назвала способы пояснить ребенку замену подарка от Деда Мороза.