IGG планирует построить в России первый частный космодром

Компания Inter Global Game (IGG) намерена создать в России частную космическую площадку для запуска как минимум 80 небольших космических аппаратов. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости, которое ссылается на заявление компании.

В пресс-службе Inter Global Game (IGG) сообщили, что компания будет предоставлять услуги как для частных лиц, так и для государственных нужд.

«Этот стартовый комплекс станет площадкой для внедрения спутниковых технологий в области связи, дистанционного зондирования Земли, защиты от стихийных бедствий, управления водными ресурсами, охраны границ и обороны», — заявил основатель компании Дмитрий Антонычев

В РИА Новости сообщили, что пока не разглашается информация о точном месте, где планируется строительство частного космодрома в России.

Ранее сообщалось, что спортивный фестиваль организовали в Химках к 70-летию основания космодрома Байконур.