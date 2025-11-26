«Игнорирует законы и угрожает людям»: Депутат Немкин назвал причины для будущей блокировки WhatsApp

Депутат Госдумы Антон Немкин заявил о неизбежности блокировки мессенджера WhatsApp в России, сославшись на системные сбои, игнорирование российских законов и растущее число кибератак на пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам парламентария, сервис «Сбой.рф» собрал уже около полутора тысяч жалоб на нестабильную работу мессенджера по всей стране. Немкин подчеркнул, что регулярные перебои в работе WhatsApp стали привычной реальностью, демонстрирующей пренебрежительное отношение зарубежных платформ к российским пользователям.

Депутат связал растущие риски с принадлежностью мессенджера корпорации Meta*. Он отметил, что компания годами отказывается выполнять требования местного законодательства, в том числе по локализации данных граждан.

За последние месяцы атаки на пользователей WhatsApp участились в 3,5 раза, приводя к тысячам взломанных аккаунтов и краже личной информации. Мошенники активно используют клоны профилей для выманивания денег, а компания, по словам Немкина, не спешит закрывать бреши в безопасности. На этом фоне блокировка сервиса выглядит логичным шагом для защиты граждан, заявил парламентарий.

* - признана экстремистской организацией на территории РФ и запрещена