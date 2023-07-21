«Игнорируйте эту химозу»: россияне призвали пить домашние компоты вместо контрафактных газировок

Более 10% от всех газированных напитков на прилавках магазинов нашей страны являются подделкой, сообщил «Известиям» представитель «Черноголовки».

По данным компании, в секторе традиционной торговли эта доля уже превышает 20%, а наиболее часто подделывать стали продукты брендов, которые покинули Россию с началом специальной военной операции. Из-за такого повального роста числа фальшивок «Черноголовка» объявила о присоединении к эксперименту по маркировке безалкогольных напитков.

Напомним, что система «Честный знак» функционирует с 2019 года для препятствования распространению контрафакта. Данная маркировка распространяется на множество продуктов питания и прочих товаров, а теперь в рамках эксперимента ее добавят на медицинские изделия, безалкогольные напитки и икру.

«Делайте свои домашние компоты из ягод. Игнорируйте эту химозу»; «Колу теперь только ленивый не бодяжит. Да и то, что продается не контрафактное, сложно назвать качественным товаром. Сплошное разочарование, пейте нормальные напитки»; «Никогда не слышал и не видел подделок. С начала СВО не покупаю эти все напитки. Энергетик беру иногда не дороже 50 рублей. Станет дороже — обойдусь», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что соки и газировка подорожают в России уже в ближайшее время.