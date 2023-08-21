Игорь Баранов назвал уровень газификации в Подмосковье одним из самых высоких в России

Генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов доложил о газификации населенных пунктов в Московской области на традиционном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с региональным Правительством и главами городских округов.

«На сегодняшний день уровень газификации в Подмосковье - один из самых высоких в стране. Мы взяли статистику зарегистрированных жителей Подмосковья, потому что это является критерием включения в программу газификации. На сегодняшний день в Подмосковье зарегистрировано чуть более 8,5 млн жителей, из которых – 8 млн 400 тыс. являются пользователями газа», – рассказал Игорь Баранов.

Он отметил, что негазифицированными в регионе остаются 125 тыс. жителей, из которых 74 тыс. уже включены в программу газификации. Соответственно, 51 тыс. зарегистрированных жителей Подмосковья ни в одну программу газификации не включены.

«Хочу отметить два важных момента. За последние три года, в первую очередь, благодаря президентскому проекту, удалось догазифицировать 360 тыс. жителей. Из них 320 тыс. – это догазификация и 40 тыс. – газификация жителей в негазифицированных населенных пунктах», – пояснил Баранов.

Второй существенный успех, который он отметил – уменьшение в девять раз количества жителей, которые не присутствуют в какой либо программе газификации.

Ранее губернатор сообщил, что до 2030 года в Подмосковье газифицируют еще 515 населенных пунктов.