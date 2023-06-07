Игорь Брынцалов: основной посыл обращения губернатора – отвечать на запросы жителей

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов прокомментировал ежегодное обращение губернатора Подмосковья Андрея Воробьева к жителям. Он отметил, что основной посыл обращения – реагировать на запросы граждан.

«Мелочей тут не бывает: ремонт школ, строительство новых социальных объектов, благоустройство общественных пространств, ремонт подъездов, новые детские площадки, возведение новых объектов культуры и спорта», - сказал он.

Брынцалов отметил, что Воробьев рассказал об итогах этой работы. Так, в регионе каждый год открывают 30 школ и 35 детсадов, вводят почти 600 домов на 130 тысяч квартир. За два года провели ремонт на 47 подстанциях скорой медпомощи, еще 12 обновят в текущем году.

Отдельно губернатор рассказал о мерах поддержки бойцов СВО и членов их семей. По оказанию помощи участникам СВО Подмосковье является лидером в стране, добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что жители Подмосковья отметили перемены в регионе.