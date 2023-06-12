Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Днем России

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов поздравил жителей области с Днем России. Он отметил, что этот праздник связывает тех, кто испытывает гордость за страну и трудится для ее развития.

Брынцалов подчеркнул, что перед страной стоят масштабные задачи, решение которых требует единства всех жителей.

Он также отметил вклад Подмосковья в развитие всей страны, напомнив, что регион по многим показателям является лидером в России. При этом область продолжает активно развиваться.

«В приоритете – повышение благосостояния всех жителей Московской области, расширение пакета адресной социальной помощи тем, кто в ней нуждается. Уверен, у нас все получится и наш регион ждут новые достижения и победы», - заявил он.

Ранее сообщалось, что жителей региона поздравил с праздником губернатор Андрей Воробьев.