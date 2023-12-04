«Игра со смертельным исходом»: как российские бойцы научились обманывать дроны-камикадзе

Каждая минута на передовой — риск. И даже просто поездка по дороге предполагает следование опасным неписанным правилам: ехать на максимальной скорости, ночью фары не включать, а днем еще и опасаться дронов-камикадзе. О встрече с таким нам рассказал доброволец с позывным Волга.

Однажды он с товарищами сменил бойцов и возвращался на ППД (пункт постоянной дислокации), ребята ехали на своем УАЗ «Patriot».

«Скорость, естественно, держали высокую, дабы не стать жертвой камикадзе. Но впереди нас ехала «буханка», а дорога была узкая, обогнать не удалось. И тут — взрыв перед «буханкой», оказался дрон. К счастью, водитель вовремя его увидел и притормозил, а камикадзе ударил в дорогу», — заметил Волга в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как пояснил наш собеседник, дрона запускают по встречке, то есть одноразовый БПЛА несется в лобовую на автомобиль. И избежать столкновения можно только одним способом.

«Дрон программируется на ту скорость, с которой едет машина. Если эту скорость снизить или повысить, или уйти в сторону, то техника не успеет отреагировать. Тогда уже БПЛА может ударить или сзади машины, или спереди. Получается такая игра, правда, иногда со смертельным исходом. Но куда деваться — все знают, куда идут», — рассудил боец.

После этого случая «Патриот» с солдатами доехал в мирный город уже без приключений. Ребята утешились после непростой рабочей смены: купили шаурмы с пепси-колой. Кстати, на их машине уже есть свои боевые шрамы: отверстия калибра 5,45 от шрапнели и следы от кассетных боеприпасов.

Ранее мы рассказывали, как российский солдат попал в госпиталь, чуть не потеряв зрение после взрыва.