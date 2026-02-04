Игра в «русскую рулетку»: почему опасно лечить и отбеливать зубы по интернет-советам

Использование популярных на маркетплейсах отбеливающих полосок, гелей и наборов для самостоятельного пломбирования зубов может привести к серьезным и необратимым последствиям для здоровья полости рта. Об этом « Газете.Ru » рассказал доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета, врач-стоматолог Денис Моисеев.

Специалист пояснил, что без предварительной профессиональной диагностики человек не способен оценить реальное состояние зубной эмали, на которой могут присутствовать незаметные глазу трещины, участки деминерализации или гипоплазии. Нанесение отбеливающих средств на такие ослабленные зоны приводит к их разрушению, провоцирует повышенную чувствительность и вызывает необратимые повреждения эмали.

Моисеев обратил внимание на то, что эффективные отбеливающие системы содержат пероксиды, дозировка и режим применения которых в профессиональных наборах строго контролируются врачом. В свободно продаваемых комплектах эти параметры часто бывают излишне агрессивными, а их воздействие — чрезмерным для неподготовленного пользователя.

Кроме того, врач подчеркнул ключевое отличие клинической процедуры: в условиях стоматологического кабинета десна и слизистая надежно изолируются для предотвращения химических ожогов. В домашней обстановке обеспечить такую защиту невозможно, что чревато раздражением, воспалением и даже некрозом мягких тканей.

Отдельную опасность, по словам стоматолога, представляют наборы для так называемого домашнего пломбирования. Эксперт сравнил их применение с игрой в «русскую рулетку» для зубов. Материалы, не имеющие медицинской сертификации, могут содержать компоненты, вредные как для пульпы зуба, так и для организма в целом. Неправильная установка такого материала способна вызвать химический или термический ожог сосудисто-нервного пучка, что впоследствии потребует сложного и дорогостоящего лечения корневых каналов.

В заключение Моисеев отметил, что непрофессионал не в состоянии правильно диагностировать разновидность и масштаб кариозного поражения. Попытка самостоятельно «закрыть» полость ведет к продолжению разрушительного процесса под искусственной массой, что в итоге может закончиться развитием пульпита, периодонтита и потерей зуба.

Ранее стало известно, что россиян призвали плакать ради здоровья.