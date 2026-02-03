«Сильные» болеют чаще: россиян призвали плакать ради здоровья

Пересмотреть устоявшееся отношение к плачу рекомендует в беседе с REGIONS психотерапевт из Подмосковья Елена Солодилова. По мнению специалиста, привычка жестко сдерживать слезы, часто воспринимаемая как проявление силы, на деле может вредить психическому здоровью.

Традиционная сдержанность, характерная для многих, имеет свою обратную сторону. Эксперт обращает внимание на важное различие между ситуативным контролем и тотальным запретом на выражение чувств.

«Запрещая себе плакать, мы блокируем все чувства подряд — и плохие, и хорошие. Мы как будто выключаем часть себя», — отмечает собеседник REGIONS.

Накопленные и невыраженные эмоции, по словам врача, не исчезают бесследно. Они способны трансформироваться в хронический стресс, состояние апатии или приводить к психосоматическим расстройствам. Слезы же выполняют роль естественной биологической «системы разрядки», помогая нервной системе избавиться от избыточного напряжения.

Специалист советует находить для эмоций безопасный и своевременный выход. Позволить себе заплакать, просматривая трогательный фильм, или от переутомления — это не признак слабости, а разумная практика саморегуляции. Такой подход, считает Солодилова, является важным элементом настоящей заботы о ментальном состоянии, позволяя проживать чувства полно, без разрушительного внутреннего давления.

