Игровые платформы обяжут согласовывать покупки детей в видеоиграх с родителями

Игровые платформы хотят обязать согласовывать покупки детей в видеоиграх с родителями. В противном случае пользователю должно предоставляться право на возврат денег, потраченных ребенком.

С данной инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодняшние правила работы игровых платформ вроде Roblox позволяют детям тратить огромные суммы денег без согласия родителей. Мы видим вопиющие случаи, о которых сообщали СМИ: девочка, переведшая 500 тысяч рублей за персонажа, мальчик, потерявший такую же сумму, пытаясь выиграть валюту, или второклассница, отправившая 1,3 миллиона за виртуальные активы», - пояснил Чернышов.

Парламентарий считает, что платформы нужно обязать проверять платежи и исключать не санкционированные родителями транзакции.

Предполагается, что реализация данной инициативы позволит защитить семьи от финансовых потерь и будет противодействовать безответственности игровых компаний, заключил парламентарий.

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