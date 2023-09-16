Игрушки, которые плачут как дети: боец СВО рассказал про ухищрения украинцев на передовой

Спецоперация длится второй год, и опытные бойцы знают: недооценивать врага нельзя, противник хитер и коварен. О том, какие ухищрения придумывают националисты, чтобы дезориентировать российских солдат, нам рассказал участник СВО Андрей И.

Не секрет, что квадрокоптеры вывели боевые действия на новый уровень: вчерашние игрушки вдруг стали грозным оружием. И на передовой «птичкам» находят все новое и новое применение.

«Украинцы придумали очередную уловку. С БПЛА сбрасывают на позиции российских войск игрушки хаги ваги, внутри которых стоит динамик. Изнутри идет детский плач. Как мы поняли, такие штуки должны оказывать психологическое давление. Младенческие крики и правда отвлекают внимание от обстановки», — рассказал Андрей корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Солдат уточнил, что ВСУ используют такую тактику чаще всего, чтобы выматывать наших бойцов, когда украинцы готовятся к штурму.

«Еще из таких «обманок» с дронов мы заметили петарды: их баханье похоже на звуки выстрелов. Зарядов кидают много, создается имитация стрелкового боя неподалеку. И если боец не знает про этот фокус, то может начать отстреливаться. Так ВСУ обнаруживают наши огневые точки. К счастью, мы уже ребята подкованные, на такое не ведемся», — заключил Андрей И.

Ранее другой боец СВО вспомнил свой первый боевой выход.