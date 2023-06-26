«Не беспокойте мертвых, дайте им упокоитсья»: в Сети осудили создание 3D-моделей трагедии на утонувшем батискафе

Ряд изданий опубликовал 3D-модели того, как произошел взрыв на батискафе «Титан», который отправился к останкам лайнера «Титаник». На этот раз внимание общественности привлек подобный проект немецкого таблоида Bild.

Россияне же оказались возмущены тем, что создаются подобные модели через небольшой промежуток времени после трагедии.

«Не беспокойте мертвых, дайте им упокоиться»; «Сделали 3D-модель смерти людей. Подумайте, каково будет родственникам погибших, если они это увидят»; «Мне кажется, прежде чем делать райдеры таких трагедий, нужно выждать хоть какой-то траур. До сих пор хайпятся на гибели людей», — считают пользователи социальных сетей.

Напомним, что 18 июня батискаф, на борту которого находилось пять человек, пропал без вести. 22 июня в 13 часов по Москве на борту «Титана» должен был закончиться кислород. Позже береговая охрана США обнаружила обломки батискафа, которые свидетельствовали о том, что судно взорвалось.

Ранее политолог назвал поразительное обстоятельство трагедии с батискафом «Титан».