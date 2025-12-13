Их боялся весь Оренбург: последний киллер из ОПГ вышел из тени

Правоохранительные органы задержали Алексея Худаева, которого считают лидером и организатором банды так называемых «оренбургских киллеров». Мужчина, находившийся в международном розыске с 2020 года, был последним из участников преступной группы, кому удавалось скрываться от правосудия, пишет Life.ru со ссылкой на КП.

Задержание произошло за пределами Оренбургской области. Уголовное дело планируется рассматривать в Оренбурге. Худаев был объявлен в международный розыск после своего исчезновения в 2020 году. Остальные участники преступной группы были задержаны и осуждены ранее. Один из них умер в следственном изоляторе, четверо получили от 17 до 21 года лишения свободы.

