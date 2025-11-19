Их настигнет первыми: кошатники оказались первой мишенью шизофрении

Факт того, что содержание кошек может быть связано с повышенным риском развития шизофрении, представлен на основе анализа 17 исследований, опубликованных в журнале Schizophrenia Bulletin, передает « Вечерняя Москва ».

Повышенный риск ученые связывают с паразитом Toxoplasma gondii, который передается человеку при контакте с кошачьими фекалиями. Основная вероятность заражения возникает при уборке лотка, сообщили авторы работы.

Паразит способен попадать в центральную нервную систему и воздействовать на нейромедиаторы, что связывают с изменениями поведения и возможным ростом риска шизофрении, указали исследователи.

Для снижения вероятности заражения ученые рекомендуют регулярно менять наполнитель и кормить животных консервированными или сухими кормами. Более ранние исследования также связывали контакт с кошками в детстве с повышением риска психического расстройства. Эти выводы оспариваются частью научного сообщества, передало издание.

