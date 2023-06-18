«Их сознание демонизировано»: священник рассказал, кто из мировых политиков может быть одержим бесами

В современном мире многие западные и европейские политики принимают решения, которые в корне не соответствуют принятым духовным, моральным и религиозным законам.

Священнослужитель, иерей Владислав Береговой рассказал, кто из нынешних мировых лидеров может быть одержим бесами и, находясь на посту, выполняет их волю.

«Любой политик, который призывает к нарушению заповедей, которое не то что не осуждает грех, а грех называют добродетелью, а здравомыслие называют пороком», – подчеркнул священнослужитель.

По мнению отца Владислава, практически все руководители западных государств, которые продвигают ЛГБТ повестку, смену пола детьми, пропагандируют аборты и эвтаназию – одержимы.

«Глядя на ту вакханалию, которая происходит за рубежом, Слава Богу, не по всему миру, но по так называемому «цивилизованному» западному миру, можно с уверенностью говорить, что они и не корчатся, и под потолком над кроватью не летают, но их сознание абсолютно демонизировано. Оно сатанинское. То есть то, что сейчас продвигают, иначе, как разгулом сатанизма назвать нельзя, так оно к этому и идет», – заявил священник.

Западные политики, отметил отец Владислав, пытаются перестроить мир по анти-заповедям.

«Зачем и почему это нужно? Другая история. Но то, что все пропагандируемое ими противоречат заповедям всех мировых религий: и ислама, и иудаизма, и христианства – это бесспорно. То, что сейчас происходит в мире, вся борьба с Россией – это борьба людей сатаны или людей с выкрученными сатаной мозгами и умами. С государством, которое пытается быть суверенной не только в экономическом плане, но и в духовном и нравственном», – подытожил иерей.

Ранее священник рассказал, как незаметно может проявляться одержимость бесами.