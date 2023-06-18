«Страсти суть бесы»: священник рассказал, как распознать одержимого бесами человека

В привычном представлении одержимость человека демоническими силами проявляется крайне ужасным образом. Однако, не всегда наличие бесов в человеке может быть заметно невооруженным глазом.

Священнослужитель Русской Православной Церкви, иерей Владислав Береговой рассказал, всегда ли одержимость человека бесами бросается в глаза окружающим.

«Современный человек, насмотревшись американских фильмов ужасов про изгнание бесов и прочих экзорцистов, думает, что беснование обязательно должно быть связано с невнятным бормотанием, отсутствием зрачков в глазах, полетом по комнате, примагничиванием к потолку, выламыванию рук и прочими внешними ужасами», – заявил иерей корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С точки зрения православной аскетики, по словам собеседника, «страсти суть бесы».

«Что такое страсти? Это те грехи, которые в результате постоянного их повторения вошли в привычку. Как алкоголик не может не пить или наркоман не может не употреблять наркотики, а лудоман не может бросить игру сколько ты ему не говори, что он должен себя заставить и перестать», – пояснил священник.

Иерей отметил, что человек не сможет самостоятельно избавиться от страсти без помощи специалистов, поскольку он уже зависим и не принадлежит себе.

«Он раб греха, страсти. То же самое происходит и с другими страстями. Человек может быть одержим гордостью, тщеславием, печалью, ленью, блудом, чревоугодием, гневом, завистью и так далее. За каждой из страстей находятся духи злобы поднебесной», – добавил отец Владислав.

Эти существа, по словам священника, не нуждаются в еде, воздухе или питье для поддержки жизни, но подпитываются пороками, которые сами же олицетворяют.

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