«Их жгут со всех сторон, а они разбегаются»: политика больше не мешает военному искусству на передовой

Каховская гидроэлектростанция была подорвана еще полторы недели назад. Обе стороны российско-украинского конфликта отрицают свою вину. Однако доктор военных наук Константин Сивков уверен, что именно для Украины после этого открылись дополнительные возможности для наступления.

По словам политолога, теперь украинцам проще пойти на юг вдоль Днепра, потому что там серьезно повреждены российские укрепрайоны.

«Но ближайшие пару недель это сделать будет невозможно, потому что, хотя Днепр и сошел, там остался ил. Пока он не высохнет, наступать не получится. То же самое можно сказать и с точки зрения преодоления Днепра. За счет того, что прошел спад воды, река обмелела. У противника создались благоприятные условия для попытки форсирования Днепра», — замечает Сивков.

Как говорит член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, наши укрепления по пологому берегу реки были просто смыты. Но, с другой стороны, массирование реки — это очень тяжелая операция.

«Даже если на это пойдут, то с помощью нашей авиации и артиллерии мы их сможем остановить. Но при условии, если в дело не включится дипломатический фактор. Потому что до начала июня рафинированная политика завязывала нашей армии руки. А сейчас уже мы действуем по классике», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Это значит, что на полную катушку работает авиация, уничтожается противовоздушная оборона врага, ликвидируются войска в районах сосредоточения, на переходе, в районах исходных рубежей и во время атаки, продолжает Сивков.

«Там практически до атаки и дело не доходит. Украинцев жгут со всех сторон, а они разбегаются», — резюмирует Константин.

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