«Ваню наградили медалями, правда, посмертно»: мать бойца СВО рассказала о подвиге сына

Бойцы ЧВК «Вагнер» на передовой всегда оказываются в самом пекле. Их бросают штурмовать самые неприступные крепости, одной из которых долгие месяцы оставался Артемовск. Там погиб Иван Савкин, 25-летний парень, который очень хотел превратиться из «сидельца» в героя.

Родившись в Свердловской области прямо рядом с колонией, Савкину трудно было избежать тюрьмы. Иван после тяжелого развода родителей — возможно, именно отец сжег дом матери и отравил скотину, — стал пить и курить. Но когда в исправительное учреждение пришли из ЧВК, Ваня быстро согласился подписать контракт. Мама Ивана Алена Мещерякова с болью вспоминает это время.

«Его забрали 29 октября, а погиб он 26 ноября, не прошло и месяца. Связи с ним не было, и о смерти сына я случайно узнала уже в середине января. За это время у меня случился сердечный приступ», — рассказывает женщина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как сообщили Алене сотрудники ЧВК, Иван состоял в штурмовом отряде, который брал здание с вражеским пулеметным расчетом. Под прикрытием гранатометов и прицельного огня сослуживцев Савкин подбежал к зданию, быстро зашел на второй этаж, где столкнулся с двумя солдатами ВСУ и уничтожил их короткими очередями из автомата.

«Не дожидаясь подкрепления, Ваня ринулся дальше и использовал фактор неожиданности и замешательство противника. Он закинул через дверь на крышу, где был пулеметный расчет, три ручные гранаты, и ликвидировал цель. За это Ваню наградили медалями. Правда, посмертно, потому как скоро он погиб», — говорит Мещерякова.

Полную историю бойца Савкина читайте здесь.