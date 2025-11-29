ИИ-инспектор: искусственный интеллект начал патрулировать улицы Подольска

Подольск стал пилотной площадкой для революционной системы контроля за земельными участками с использованием искусственного интеллекта.

Специально оборудованные автомобили с камерами теперь патрулируют улицы городского округа, а встроенные нейросети в реальном времени анализируют обстановку и автоматически фиксируют нарушения. Разработка компании «SoftLogic» представляет собой первый в России мобильный комплекс нейросетевого наблюдения для земельного контроля, не требующий дополнительной инфраструктуры.

Как пояснила руководитель отдела маркетинга компании Дарья Волкова, система состоит из вычислительного блока с искусственным интеллектом, камер высокого разрешения и специализированного программного обеспечения, которые устанавливаются непосредственно в транспортные средства.

После обнаружения несанкционированных свалок, самозахватов территорий или других нарушений система мгновенно направляет уведомления правообладателям с описанием проблемы и сроками ее устранения.

Технология, разработка которой началась еще в 2018 году, а первые проекты были реализованы в 2020-м, с сентября текущего года адаптирована специально для задач земельного контроля. Это позволяет не только многократно увеличить эффективность выявления нарушений, но и добиваться их оперативного устранения, освобождая инспекторов от рутинного мониторинга и перенаправляя их усилия на более сложные случаи.

