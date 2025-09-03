ИИ, лабубу и цифровой рубль: какие слова претендуют на звание главных в 2025 году

Проект «Слово года» определил короткий список главных слов и выражений уходящего года. В топ-40 вошли как технологические термины вроде «ИИ» и «цифровой рубль», так и сленговые «лабубу» и «сигма», а также понятия из общественной дискуссии. Об этом сообщают «Ведомости».

Эксперты проекта «Слово года» огласили короткий список претендентов на звание главных слов 2025-го. В числе финалистов — сорок выражений, которые лучше всего отражают настроения в обществе. В гуманитарной категории соревнуются «вера», «патриотизм» и неожиданный лидер — аббревиатура «ИИ». Техносферу представляют «кибербезопасность», «промт» и «цифровой рубль».

Особый интерес вызывает народный выбор. В категории «Всенародное слово» в лидеры вырвались «договорнячок» и «кринж», а среди молодежного сленга доминируют «сияй» и «сигма». Явным фаворитом на финише стала аббревиатура «ИИ», которая отметилась сразу в нескольких номинациях.

Эксперты также предложили включить в оборот для следующего года неофициальный термин «нейронка». Итоговое голосование за главное слово России продлится до конца осени.

