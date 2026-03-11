ИИ научился деанонимизировать пользователей соцсетей

Анонимность в интернете, которая раньше казалась надежной защитой, постепенно уходит в прошлое. Как пишет «Царьград», ученые из Швейцарской высшей технической школы Цюриха совместно с исследовательской компанией Anthropic выяснили, что современные большие языковые модели способны в массовом порядке устанавливать реальные личности пользователей, которые пытаются скрыться за никами.

В рамках эксперимента они создали ИИ-агента, который проанализировал публикации и профили людей на различных форумах. Затем система сопоставила эти данные с открытыми источниками в интернете.

Результат оказался впечатляющим: в двух третях случаев алгоритм без труда находил реальное имя автора анонимных постов. Причем чем активнее пользователь делился своими мнениями и деталями, тем точнее становился поиск.

Привычная тактика скрываться за ником и аватаркой перестает работать. Машины научились связывать разрозненные фрагменты информации в единый портрет и выходить на конкретного человека.

Эксперты предупреждают: если ничего не изменится, понятие «анонимность» в Сети может исчезнуть навсегда. Уже сейчас любой, кто хочет сохранить свою личность в тайне, должен быть предельно осторожен с любой информацией, которую оставляет в открытом доступе.

