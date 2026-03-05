Ставка на ИИ, а не на людей: Китай запускает пятилетку технологического доминирования над США

В четверг власти Китая представили амбициозный пятилетний план развития, целью которого является достижение технологического превосходства в глобальном противостоянии с США. Об этом сообщает Reuters.

Пекин намерен форсировать внедрение искусственного интеллекта во все промышленные секторы и ускорить научные прорывы, закрепив за технологическим доминированием статус ключевой цели национальной безопасности.

Президент Си Цзиньпин делает ставку на «новые производительные силы», рассматривая инвестиции в высокие технологии как способ преодоления демографического кризиса и защиты экономики от американских экспортных ограничений.

Новая стратегия Китая предполагает увеличение доли цифровой экономики до 12,5% ВВП. Приоритетными направлениями объявлены квантовые технологии, биомедицина, коммерциализация гуманоидных роботов и ядерный синтез. Также Пекин подтвердил намерение удерживать монополию на рынке редкоземельных металлов, необходимых для производства чипов и систем ПВО.

Эксперты отмечают, что Китай продолжает вкладывать в производство на 20% больше средств от ВВП, чем в среднем по миру, сознательно жертвуя развитием внутреннего потребления ради победы в технологической гонке.

