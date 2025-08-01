ИИ принял татуировки британца за маску и отказал в доступе к порносайту

Британская система подтверждения возраста на сайтах для взрослых оказалась недоступной для людей с необычной внешностью. Мэттью Уилан, житель Бирмингема, известный своими многочисленными татуировками на лице и прозванный «Чернильным королем», столкнулся с тем, что система распознает его татуировки как маску, блокируя ему доступ к контенту, сообщило издание Need To Know (NTK).

С 25 июля 2025 года в Великобритании вступили в силу новые правила, регулирующие доступ к порнографическим ресурсам. Теперь для подтверждения своего возраста пользователи обязаны предоставить удостоверение личности, фотографию и пройти проверку на соответствие изображения на документе и в реальном времени.

Подобная система не дает Уилану возможности пройти верификацию, что стало поводом для его обращения к местному депутату с жалобой на дискриминацию. Уилан утверждает, что система требует от него «снять лицо», воспринимая его внешность как искусственную.

Поскольку официальные способы обхода верификации для пользователей с нестандартной внешностью отсутствуют, Уилан рассматривает возможность использования обходных путей, так как легальный доступ к контенту для него закрыт.

«Я привык к тому, что мне иногда отказывают в выдаче удостоверения личности из-за моего настоящего имени и татуировок. Но постоянные просьбы снять «маску» раздражают. Я такой, какой я есть. Почему пытаться меня изменить?» — сетует «Чернильный король».

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