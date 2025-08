ИИ принял татуировки британца за маску и отказал в доступе к порносайту

Британская система подтверждения возраста на сайтах для взрослых оказалась недоступной для людей с необычной внешностью. Мэттью Уилан, житель Бирмингема, известный своими многочисленными татуировками на лице и прозванный «Чернильным королем», столкнулся с тем, что система распознает его татуировки как маску, блокируя ему доступ к контенту, сообщило издание Need To Know (NTK).