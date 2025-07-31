В России могут ввести штраф за поиск и просмотр порно

Инициатива Киргизии по запрету порнографии в интернете вызвала резонанс в России, где активисты активизировали призывы к аналогичным мерам. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, полностью запрещающий доступ к сайтам с порнографией, позиционируя его как защиту нравственных ценностей. Это событие стало катализатором для российских активистов, убежденных в разрушительном влиянии подобного контента. Они видят прямую связь между доступностью порнографии, падением рождаемости и разрушением института семьи, особенно среди молодежи.

В России звучат конкретные предложения ужесточить контроль. Так, Элина Жгутова («Иван Чай») предлагает ввести наказание за поиск и просмотр порнографии, закрыв «лазейку» в текущем законодательстве (запрещено лишь создание и распространение). Игорь Мирошниченко (Союз православных хоругвеносцев) настаивает на уроках о вреде порнографии, так как дети рано сталкиваются с доступным контентом. Активисты требуют активнее продвигать традиционную мораль. Они утверждают, что порнография вызывает тяжелую зависимость (сравнимую с наркотической), наносит непоправимый психологический и нравственный ущерб, и даже приравнивают ее к сатанизму.

Киргизский законодательный шаг подлил масла в огонь давней дискуссии в России. Традиционалистские группы используют этот повод, чтобы усилить давление на власти с требованием радикальных мер — от финансовых санкций за просмотр до внедрения специальных образовательных программ, мотивируя это защитой демографии и нравственного здоровья нации.

Ранее сообщалось, что ряд порносайтов пообещали прекратить свою работу во Франции.