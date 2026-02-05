ИИ против ягеля: на Ямале запускают кулинарное шоу по старинным рецептам

Жителей и гостей ЯНАО ждет уникальное гастрономическое путешествие. Медиахолдинг «Ямал-Медиа» анонсировал старт нового тревел-проекта под интригующим названием «Ягель в кляре». Программа будет посвящена поиску и изучению старинных семейных рецептов и самых необычных блюд, которые веками формировали северную кухню.

Автор проекта Игорь Сегеда раскрыл нестандартный подход к выбору тем для выпусков. Современные технологии стали своеобразным фильтром для кулинарного наследия. «Перед тем как ехать снимать, мы обязательно спрашиваем у искусственного интеллекта, есть ли такой рецепт. Если он говорит, что нет, то мы едем и снимаем», — пояснил Сегеда. Такой метод гарантирует, что в шоу попадут по-настоящему редкие и уникальные гастрономические находки, еще не оцифрованные глобальной сетью.

Организаторы приглашают к участию всех жителей ЯНАО, кто хранит кулинарные секреты своих предков или знает оригинальные способы приготовления местных продуктов.

Премьера первого выпуска намечена уже на 6 февраля. Увидеть его можно будет в классическом телевизионном эфире на канале «Ямал» в 17:10, а также на цифровых площадках и в социальных сетях медиахолдинга. Проект обещает стать не только развлекательным, но и важным культурным исследованием, сохраняющим уникальные гастрономические традиции коренных народов и старожилов Севера.

