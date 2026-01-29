ИИ создает рабочие места: какие семь новых профессий уже реальны?

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) не только автоматизирует процессы, но и создает принципиально новые рабочие места.

Эксперты одного российского рекрутингового портала hh.ru выделили семь профессий, которые появились и стали востребованными именно благодаря ИИ.

Список возглавляет ML-инженер (инженер машинного обучения) — самая высокооплачиваемая позиция. Этот специалист занимается разработкой алгоритмов и оптимизацией моделей, его средняя зарплата колеблется от 184 тыс. до 345 тыс. руб.

На втором месте по доходу находится AI-инженер (инженер по искусственному интеллекту) со средней зарплатой около 220 тыс. руб., который проектирует и создает ИИ-решения.

В топ также вошли архитектор AI-решений (медианный доход 100-150 тыс. руб.) — создает архитектуру комплексных платформ, ИИ-фасилитатор (100-170 тыс. руб.), который помогает командам внедрять и эффективно использовать нейросети, AI-тренер (около 104 тыс. руб.) — подготавливает данные и «обучает» нейросети.

Сюда же относятся нейрокреатор (30-100 тыс. руб.) — генерирует и дорабатывает визуальный контент с помощью ИИ, и prompt-инженер (60-90 тыс. руб.) — формулирует точные и эффективные запросы (промпты) для нейросетей.

Эксперты отмечают, что границы многих новых профессий пока размыты, а их функционал продолжает формироваться. Некоторые специальности, такие как AI-иллюстратор, естественным образом развились из традиционных, отражая потребность бизнеса в адаптации классических ролей к новым технологическим реалиям.

