ИИ стал частью приватной жизни четверти активных пользователей

Согласно исследованию агентства LAMPA и сервиса Twinby, с результатами которого ознакомилась « Газета.Ru », 42% активных пользователей в России общаются с искусственным интеллектом ежедневно. Исследование показало, что взаимодействие с ИИ давно перестало ограничиваться поиском информации: алгоритмы становятся полноценными участниками личной жизни пользователей. Для 38% респондентов ИИ выступает источником личной поддержки, для 29% — пространством для саморефлексии, а каждый десятый использует его для имитации живого общения.

Опрос выявил различия в использовании ИИ в зависимости от пола и семейного статуса. Женщины чаще ищут эмоциональную поддержку (41%) и самопознание (32%), тогда как мужчины ориентируются на практические решения (43%) и развлечение (19%). Одинокие пользователи значительно чаще обращаются к ИИ за поддержкой (45%), рефлексией (45%) и просто для общения (22%).

Более половины участников опроса (55%) признались, что доверяют ИИ личную информацию, которую сложно обсудить даже с близкими. Среди причин называются полное отсутствие осуждения (25%) и возможность получить рациональные решения без лишних эмоций (20%). Эксперты отмечают, что высокий уровень доверия связан с психологической безопасностью: пользователи ощущают, что их услышали без риска социальных последствий и необходимости учитывать чужие эмоции.

ИИ уже используется как помощник в вопросах отношений: почти 40% опрошенных обсуждают с ним конфликты и личные связи. Наибольшая активность наблюдается среди молодежи 18–24 лет — половина использует алгоритмы для советов по отношениям, четверть — чтобы «выговориться». Пользователи, состоящие в отношениях и живущие вместе, реже обсуждают связи в целом, но чаще обращаются к ИИ для подготовки сложных диалогов с партнером.

По мнению специалистов, формируется явление «цифрового доверенного лица» — безопасного пространства, где можно обсуждать проблемы без страха осуждения. Россияне отмечают ряд преимуществ цифрового общения: круглосуточная доступность и мгновенный отклик (56%), непредвзятость (41%), терпение (29%) и спокойствие при взаимодействии (27%). При этом почти треть респондентов считает, что ИИ иногда лучше понимает их чувства и ситуацию, чем люди.

Несмотря высокой интеграции ИИ в личную жизнь, около 70% россиян скептически относятся к возможности формирования романтических или глубоких дружеских отношений с искусственным интеллектом. Среди них мнения разделились поровну: одни видят в этом иллюзию и стремление к недостижимому идеалу, другие — угрозу деградации человеческих связей. Одновременно каждый десятый уверен, что такие отношения неизбежны в будущем, при этом мужчины чаще поддерживают эту точку зрения, чем женщины.

