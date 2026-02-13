Любовь к алгоритму: эксперты оценили риск отношений с ИИ

Часть пользователей проявляет повышенную склонность к формированию романтической привязанности к системам искусственного интеллекта, и такое поведение не всегда говорит о психическом нарушении. Об этом « Газете.Ru » сообщил кандидат медицинских наук, врач-сексолог, психотерапевт и психиатр клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Игорь Кан.

По оценке специалиста, предрасположенность к подобному формату эмоциональной связи определяется сочетанием личностных особенностей, жизненных обстоятельств и психологических потребностей. В частности, людям с развитым воображением и высоким уровнем интеллекта может быть ближе формат общения через текст или голос — без физического присутствия. В таких случаях пользователь склонен мысленно наделять цифрового собеседника чертами желаемого партнера и воспринимать его как сложную, «идеальную» личность.

Эксперт отметил, что даже понимая алгоритмическую природу ИИ, многие продолжают приписывать ему человеческие качества и ожидать эмоционального отклика. При регулярном взаимодействии возникает ощущение доступности и вовлеченности, что формирует иллюзию близких отношений и сопричастности.

По словам врача, выбор виртуального партнера иногда становится временной адаптивной реакцией — например, при отсутствии реальных отношений или в период вынужденного одиночества. Однако в ряде ситуаций формируется устойчивая эмоциональная зависимость, которая может мешать развитию социальных навыков и построению реальных связей.

Специалист указал, что чаще выраженная тяга к романтическому взаимодействию с ИИ встречается у интровертов и людей с повышенной чувствительностью к оценке окружающих. Им проще поддерживать контакт в контролируемой цифровой среде, где отсутствуют риск конфликта, осуждения и непредсказуемых реакций.

В группу повышенной уязвимости также входят люди с социальной тревожностью, страхом отказа, выраженным идеализмом и перфекционизмом, а также пережившие травматичный опыт в личных отношениях. Для части из них интеллектуальная и эмоциональная близость оказывается важнее физического контакта.

Врач обратил внимание, что у подобного формата привязанности есть и негативные стороны. Среди возможных последствий он назвал рост эмоциональной зависимости, социальное избегание, сложности адаптации, усиление нарциссических черт и ухудшение способности принимать реальность.

