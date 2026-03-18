ИИ только на своей земле: Минцифры запретит учить нейросети за границей с 2027 года

Россия готовится взять искусственный интеллект под жесткий госконтроль. Минцифры выкатило на публичное обсуждение законопроект, который вводит новые правила для разработчиков нейросетей. Об этом сообщает «РБК».

Главная сенсация: все этапы создания и обучения моделей ИИ должны будут проходить исключительно на территории страны. Никаких иностранных серверов и облачных мощностей — только отечественная инфраструктура. В документе также прописываются понятия «суверенной», «национальной» и «доверенной» моделей искусственного интеллекта. Что конкретно под этим подразумевается, пока уточняется.

Закон коснется и юридических, и физических лиц, которые занимаются разработкой. Но есть и исключения. Под действие норм не подпадают сферы обороны, госбезопасности, ликвидации ЧС и охраны правопорядка. Там свои правила игры, если иное не предусмотрено другими законами.

В части международного сотрудничества Минцифры предлагает действовать осторожно. Совместные научные исследования и обмен данными возможны, но, видимо, под присмотром государства. Заработает новый порядок с 1 сентября 2027 года.

