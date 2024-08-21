ИИ выявил 60 случаев парковки возле контейнерных площадок в Подмосковье с начала августа
Фото: [пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
Шестьдесят случаев парковки возле контейнерных площадок выявили в Подмосковье с начала августа благодаря камерам «Безопасного региона», сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Парковаться возле контейнерных площадок в регионе запрещено, там установлены соответствующие знаки. Больше всего нарушителей камеры зафиксировали в Химках, Балашихе, Люберцах и Дзержинском.
Тех, кто нарушает правила парковки, выявляют не только с помощью искусственного интеллекта (ИИ), ежедневно на проблемные территории выезжают инспекторы, они фиксируют автомобили, оставленные под запрещающими знаками.
«Сегодня с помощью цифровых сервисов удается в ежедневном режиме выявлять нарушителей на всей территории Подмосковья», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
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