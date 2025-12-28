ИИ вышел из-под контроля: массовый поток странных AI-изображений и видео заполонили интернет

Интернет 2025 года окончательно преобразился под влиянием искусственного интеллекта, однако это преображение приняло парадоксальную и местами тревожную форму, передает The Guardian.

Обозреватели обратили внимание, что ленты ведущих социальных платформ буквально захлестнул поток абсурдного, бессмысленного, но при этом визуально завораживающего контента — изображений и видеороликов, сгенерированных нейросетями. Это явление получило емкое название AI slop («искусственный шлак»), и его масштабы из частного тренда превратились в системную проблему, формирующую новую цифровую среду.

Точкой отсчета послужила тотальная доступность мощных генеративных моделей, которые позволили миллионам пользователей без специальных навыков создавать контент. Алгоритмы ранжирования соцсетей, настроенные на максимальное вовлечение, стали активно продвигать самые странные и провокационные образы, созданные ИИ, что привело к своеобразной гонке вооружений среди создателей. В итоге 2025 год стал временем, когда такой контент достиг апогея и фактически стал доминирующим в визуальной ленте.

Но за этим феноменом стоит не просто цифровое хулиганство, а новая экономическая реальность. Для тысяч людей по всему миру создание и монетизация AI slop превратились в жизнеспособную, а иногда и очень доходную модель.

В условиях, когда традиционная рутинная работа приносит все меньше дохода, возможность получить взрывной финансовый эффект от одного вирусного ролика, сгенерированного за несколько минут, меняет правила игры. Это сделало генерацию странных образов не увлечением, а полноценной профессией в рамках «экономики внимания».

